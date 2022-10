Quale miracolo le è riuscito Freccero ci prova con la Meloni | Le sue parole

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Carloha elogiato il discorso programmatico di Giorgia, pur non condividendone le premesse. Per la presidente del Consiglio “c'è stata davvero una pandemia e c'è oggi una crisi energetica e una guerra”. Fatti a cuinon crede, come è ormai ben noto, e che interpreta in una maniera assurda: “Pandemia, agenda verde, carestia, privazione energetica, guerra sono tutte crisi create dal World Economic Forum a tavolino, per arginare le conseguenze del fallimento delle élite economiche mondiali”. Tralasciando questo aspetto,giudica “estremamente efficace” il discorso dellaperché “reinterpreta il neoliberismo, non in termini di critica, ma di utopia.è riuscita neldi ripresentare il neoliberismo con i suoi ...

Liberoquotidiano.it

Ilaccade: Marie diventa piccola come i suoi giocattoli d'infanzia, che prendono ... con l'aiuto dei genitori, ha caricato per gioco un primissimo video su YouTube nelsi è finta una ...... aluna coppia di anarchici ha sparato in pieno petto, i telespettatori spagnoli già sanno ... Un, che deve essere festeggiato! L'anziano, quindi, prende in mano la situazione, e, dopo ... Freccero ci prova con Meloni: "Quale miracolo le è riuscito. Le sue parole..." “Miracolo Sudtirol, Bisoli: «Vi dico perchè e chi va in serie A»”, scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Bisoli lo specialista è tornato. Che fa, punta alla terza promozione col suo piccolo- ...“Miracolo Sudtirol, Bisoli: «Vi dico perchè e chi va in serie A»”, scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Bisoli lo specialista è tornato. Che fa, punta alla terza promozione col suo piccolo- ...