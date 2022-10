Putin di nuovo all' attacco ' L' Occidente come i nazisti Vogliono solo sterminarci'

Open

Nella testa di Vladimir, ecco come ragiona 'lo zar' che ha invaso l'Ucraina - guarda L'ITALIA VISTA DA KIEV E MOSCA - La posizione delgoverno italiano viene attentamente monitorata sia ...Lo zar: stanno vietando Dostoevsky e Chaikovsky, difenderemo la nostra cultura 'Andrò al G20 dove c'è Biden. L'arma nucleare Non la useremo'. Poi la barzelletta sul ... Russia, Putin mette fretta al nuovo organo di coordinamento: «Urgente rispondere alle esigenze dell’operazione militare» "I tedeschi bruciarono i libri, oggi vietano Dostoevskij". Il capo della Cia in missione segreta a Kiev. «L'Occidente è a un passo dallo sterminio di chi non piace». Ma «nessuno è stato o sarà in grad ...Secondo l'Agenzia internazonale per l'energia la crisi energetica è una svolta storica perché potrebbe segnare la fine del ruolo di Mosca come attore energetico globale e accelerare la transizione ver ...