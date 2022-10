“Provavo invidia e li ho accoltellati” | rivelazione shock dell’assassino di Assago

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il drammatico evento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del centro commerciale diha sconvolto l’intera popolazione. La follia dell’attentatore, Andrea Tombolini, ha causato l’accoltellamento di 6 persone, tra cui anche il calciatore del Monza Pablo Marì, e portato alla morte uno di loro. parole aggressoreLa pazzia dell’uomo, però, non si ferma a ciò che è accaduto; infatti, come riportato dal TG1, l’aggressore avrebbe giustificato la sua azione affermando: “e li ho”. Le parole che fanno rabbrividire sono state confessate da Tombolini ai carabinieri. Resta sempre più difficile poter accettare un avvenimento del genere, con le parole dell’uomo che si presentano come un pugno alla stomaco. La testimonianza di Pablo Marì ...