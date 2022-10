Pronostici calcio | Lecce - Juventus | i padroni di casa non vincono dal 2011

La Gazzetta dello Sport

Il 3 - 0 contro i Rangers è la dodicesima vittoria consecutiva per il Napoli di Spalletti. In campionato affronta il Sassuolo al Maradona: fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Dionisi ha ...d'inizio sabato alle 20:45. Indice Pronostico Come arrivano Precedenti Quote Marcatori ... Stankovice statistiche non ti bastano mai Entra nel nuovo canale Telegram di Gazzetta ... Pronostici calcio Serie A, 12^ giornata: la schedina di oggi Lecce-Juventus è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.Goal, ammonito o espulso, il sostituto al pari del titolare: Sisal lancia la scommessa DUO in esclusiva per Serie A e Champions.