La tragedia sull' Etna ha sconvolto tutti e adesso ladiindaga sulle cause dell' incidente aereo e del rogo scoppiato a monte Calcinera. Un Canadair , infatti, era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio quando è ...La notizia è stata confermata dalladie dai vigili del fuoco che sono ancora al lavoro sul posto. Le vittime sono Pozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como, che era il ... Procura Catania, trovati resti dei piloti del Canadair La procura di Catania ha fatto sapere che sono stati trovati i resti dei due piloti del Canadair precipitato giovedì nei pressi del monte Calcinera, alla periferia di Linguaglossa, sul versante Nord d ...La tragedia sull'Etna ha sconvolto tutti e adesso la Procura di Catania indaga sulle cause dell'incidente aereo e del rogo scoppiato a monte Calcinera. Un Canadair, infatti, era in azione ...