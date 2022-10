Probabili Formazioni della 12a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Napoli PROSSIMO IMPEGNO: Sassuolo (in casa) DATA e ORA: (29 Ottobre alle 15:00) INDISPONIBILI: Rrahmani, Sirigu SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: idasiak, boffelli, Mario Rui, Zanoli, Elmas, Ostigard, Anguissa, Gaetano, Raspadori, Lozano, Simeone, Zerbin PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Meret (P), Di Lorenzo (D), Kim (D), Jesus (D), Olivera (D), Ndombele (C), Lobotka (C), Zielinski (C), Politano (A), Osimhen (A), Kvaratskhelia (A)Sassuolo PROSSIMO IMPEGNO: Napoli (in trasferta) DATA e ORA: (29 Ottobre alle 15:00) INDISPONIBILI: Muldur, Defrel, Romagna SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Pegolo, Ruan, Marchizza, Ayhan, Kyriakopoulos, Henrique, Ceide, Harroui, Obiang, Traore, Antiste, Alvarez, Berardi PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Consigli (P), Toljan (D), Erlic (D), Ferrari (D), Rogerio (D), Frattesi (C), Lopez (C), Thorstvedt (C), D’andrea (A), Pinamonti (A), Lauriente (A)Lecce PROSSIMO ...