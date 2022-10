Prima degli aiuti per le bollette | da Palazzo Chigi arriva la circolare su come chiamare Giorgia Meloni | “Si usi ‘signor presidente' ”

Il Fatto Quotidiano

Inevitabili, trattandosi di numeri, le letture contraddittorie o errate: laquestione fu su ... ossia la variazione dei casi totali (quelloattualmente positivi è un numero viziato dai ...... ancordelle linee d'indirizzo europee, a parlare di sovranità digitale sui dati, sul cloud, ... Sul tema della rete unica: favorevole o contrario Il tema dell'italianitàasset strategici ... Prima degli aiuti per le bollette, da Palazzo Chigi arriva la circolare su come chiamare Giorgia Meloni:… Nella nuova dottrina strategica americana, riassunta in un report del Pentagono, le armi nucleari possono essere usate anche in risposta ad attacchi non ...Governo, le notizie di politica di oggi 28 ottobre 2022 in diretta - Si delinea l'agenda degli appuntamenti internazionali della premier Giorgia Meloni . Giovedì 3 novembre ...