Presa la banda delle Fiat Panda e 500 | sventato furto nel parcheggio dell’ospedale

RaiNews

... gli stessi che prontamente hanno lanciato l'allarme al 112, il colpo si sarebbe consumato attorno alle 3.20: 4 - 5 minuti in tutto sarebbero stati sufficienti ai tre componenti della, arrivati ...Si muovevano rapidamente con biciclette e zaini in spalla, identificavano le vetture da colpire, asportavano dalle stesse quanto di loro interesse e nascondevano la refurtiva nei cespugli circostanti. ... Presa la banda delle slot, sei arresti Si muovevano rapidamente con biciclette e zaini in spalla, identificavano le vetture da colpire, asportavano dalle stesse quanto di loro interesse e nascondevano la refurtiva nei cespugli circostanti.La Procura di Asti contesta loro i reati di furto aggravato in concorso, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione ...