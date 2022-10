Prende il reddito di cittadinanza | ma la moglie dichiara 150mila euro l’anno “Non lo sapevo”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Per ottenere ildiha omesso dire che laaveva undi quasi 13milain qualità di titolare di una ditta individuale. Lo riporta il Gazzettino riferendo di una condanna di un 49enne residente a Chioggia. L’ennesimo furbetto deldiè stato condannato ieri mattina dal giudice penale di Venezia alla pena di due anni e due mesi di reclusione. Il 49enne veneziano per non perdere diritto all’assegno mensile si guardò bene anche dal comunicare di aver svolto alcune attività lavorative retribuite: per tacere del piccolo particolare della consorte con la modica cifra di oltrela sentenza è stata emessa a conclusione di un ...

...anche il nuovo bonus una tantum di 150 euro per lavoratori dipendenti che abbiano avuto un... Per esempio, per rivalutazione anticipata al 2% e conguagli, chiuna pensione da 500 euro al ...La manovra, quindi,forma. Vediamo quali sono le valutazioni di queste ore di Meloni e cosa ...per le Politiche Ue e il Pnrr) e Marina Calderone (ministra del Lavoro che si occupa didi ...Politiche attive e riforma ricerca del lavoro per chi prende il reddito di cittadinanza: non lo perdono percettori di pensioni e chi non può lavorare ...Giorgia Meloni è al lavoro sulla prima legge di Bilancio del nuovo governo: dopo l'intervento sul caro bollette, si confermerà il taglio del cuneo e si abbasserà il tetto del contante a 5mila euro.