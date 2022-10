PORDENONE-LECCO AFDS DAY PER PROMUOVERE LA CULTURA DEL DONO

Leggi su udine20

(Di venerdì 28 ottobre 2022), sfida della 12esima giornata della Serie C in programma domenica 6 novembre (17:30), sarà “Day”. La Società neroverde avrà il piacere di ospitare allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro l’Associazione Friulana Donatori Sangue, volontari e iscritti. Insieme sarà promossa ladelattraverso una serie di attività, tra cui la presenza di uno stand informativo. Agli iscrittisarà riservata una speciale scontistica: il biglietto in Tribuna Laterale costerà solo 7 euro. Per usufruire dell’agevolazione basterà recarsi nelle rivendite TicketOne e mostrare la propria tessera oppure comunicare i dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita) alla propria sezione. La sezione più “tifosa” sarà poi premiata dal ...