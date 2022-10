Ponte di Ognissanti | si stimano 37 240 presenze nella Grande Bergamo e acquisti per quasi 5 milioni

(Di venerdì 28 ottobre 2022). La fortunata collocazione nel calendario della festività di, che cade martedì, e il clima favorevole rendono ildel 1°novembre quanto mai strategico e interessante per leturistiche negli hotel di città e provincia. È questo il primo bilancio, estremamente positivo, che emerge da un’indagine Ascom Confcommerciotra gli albergatori. Un trend che conferma il dato Federalberghi nazionale (supportato da ACS Marketing Solutions) che annuncia 11e 800mila italiani in viaggio per ilin Italia (meta preferita dal 96% di chi parte) per un giro d’affari di 3,45 miliardi di euro, con un aumento del 9,2% rispetto al 2021. Non rinunciano a una vacanza e a un piccolo break gli italiani, con un turismo prevalentemente di ...

In occasione della festività difashionmagazine.it e relativa newsletter non verranno aggiornati lunedì 31 ottobre. Ci rivediamo online mercoledì 2 novembre! Nella foto, la vetrina di Marchesi 1824 in Galleria Vittorio ...In occasione deldi, il locale resterà aperto sia per la notte di Halloween , lunedì 31 ottobre, che martedì 1 novembre, dalle ore 17:00 sino a tarda serata. Resterà invece chiuso ...Tempo stabile e soleggiato nel finesettimana sul territorio locale, salvo nubi basse o nebbie al mattino. Le previsioni per i prossimi giorni ...Turismo. Secondo i dati forniti dal Servizio Turismo della Provincia di Bergamo sono 1952 le strutture aperte, 62 in più rispetto al 30 settembre 2021. Bene anche gli agriturismi: +20% di prenotazioni ...