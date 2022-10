Poliabortività | le cause degli aborti ricorsivi e le conseguenze psicologiche

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Circa il 10-15% delle gravidanze (quelle clinicamente accertate) evolve in un aborto spontaneo. Si tratta di un’eventualità le cuispesso sono ignote (anche perché raramente approfondite diagnosticamente verificandosi prevalentemente nelle prime settimane di gestazione) e che provoca graviper chi lo subisce, specialmente dal punto di vista psicologico. Ansia, depressione e frustrazione per una gravidanza che non arriva aumentano e si aggravano inevitabilmente in quei casi in cui l’aborto spontaneo non è limitato a un caso isolato, ma è una condizione ricorrente. È quella realtà che prende il nome dività ripetuta e che è più diffusa di quanto si possa immaginare. Va innanzitutto considerato, infatti, che si stima che il numero delle gravidanze che esita in un ...