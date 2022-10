Pnrr | von der Leyen | In Italia 700 mln a 250 Pmi per transizione ecologica

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Bruxelles, 28 ott. (Adnkronos) - Neldell'"i fondi NextGenerationEu vengono utilizzati per potenziare il Fondo nazionale per l'innovazione. Questo per finanziare investimenti privati che hanno un impatto positivo sulla ricerca e l'innovazione, per un'economia a basse emissioni di carbonio. La misura inpunta a sostenere 250 piccole e medie imprese con 700 milioni di euro in investimenti sostenibili". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, inaugurando con un videomessaggio dai Balcani, dove è in missione, l'Eu Sustainable Investment Summit in corso a Bruxelles. "Gran parte del nostro investimento pubblico - continua - è progettato per aiutare a ridurre i rischi e mobilitare capitali privati. Questa è la strada giusta da percorrere, perché abbiamo bisogno di ...

Agenzia ANSA

