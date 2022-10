Pinguini Tattici Nucleari | il live all’Olimpico di Roma è sold out

(Di venerdì 28 ottobre 2022)out anche allo Stadio Olimpico diper iDopo un fulmineo tutto esaurito per l’appuntamento dell’11 luglio 2023 a San Siro, iannunciano ilout anchedi. Una nuova data che accompagna un successo che – a partire dal primo palazzettoout in 20 giorni nell’ottobre 2019 per il tour del quattro volte Platino Fuori Dall’Hype, e dal successivo podio al Festival di Sanremo nel 2020 – non ha mai smesso di accompagnare la band.“è sempre stata una città difficile da espugnare per tutti i musicisti. La sua coscienza musicale è molto alta, decide lei a chi regalare grandi ...

"Festeggiamo". Una story telegrafica, quella apparsa sullo status Instagram deiNucleari nel primo pomeriggio del 26 ottobre. Ci sono tutti e sei riuniti a tavola e, a giudicare del colpo d'occhio, hanno spazzato via tutto quello che c'era sul tavolo. Che avranno ...Metteteci pure che al momento la band più popolare in Italia è quella deiNucleari, che sta elevando al ruolo di popstar chi solitamente veniva bollato come sfigato da oratorio e ...Dopo un fulmineo tutto esaurito in 12 ore per l'appuntamento dell'11 luglio 2023 a San Siro, i Pinguini Tattici Nucleari raggiungono un nuovo, importantissimo risultato: anche la nuova data allo Stadi ...Le loro canzoni scalano le classifiche, ci sono nuovi brani in vista ed è caccia ai biglietti per i concerti negli stadi ...