Picchia la moglie davanti al figlio | lei finisce in ospedale e il marito fugge | arrestato

L'aggressione è avvenuta a Quarto, nell'area flegrea di Napoli. Un uomo di 44 anni è finito in carcere per maltrattamenti e lesioni. Laè ricoverata per fratture multiple e ...Ancora violenza. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: un 44enne è stato arrestato per aver colpito la, di 47 anni, ricoverata al Cotugno per fratture multiple alle braccia e per varie contusioni su tutto il corpo. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di appurare che la vittima era stata ...Ancora violenza. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: un 44enne è stato arrestato per aver colpito la moglie, di 47 anni, ricoverata al Cotugno per fratture multiple ...L'aggressione è avvenuta a Quarto, nell'area flegrea di Napoli. Un uomo di 44 anni è finito in carcere per maltrattamenti e lesioni. La moglie è ricoverata per fratture multiple e contusioni ...