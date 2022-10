Perugia | gli specializzandi di medicina registrano gli insulti della direttrice | «Rincog***… siete dei cogl***» | la denuncia al rettore

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Oltre venti ore di audio di, reiterati e aggressivi. «Deficiente», «rinco***i», «sono dovuta uscire per non menarti». E ancora: «Il tuo modo di rispondermi corrisponde ad analfabetismo mentale», «il vostro sentimento doveva essere quello di sentirsi totalmente inadeguati. Chei che siamo: questo dovete percepire. Mediocri,mediocri». È questo quello che glididell’università dihanno raccolto, solo una parte evidentemente delle vessazioni verbali a cui sarebbero stati sottoposti tutti i giorni da una docente, responsabilescuola di neurologia. Nella sua veste, avrebbe dovuto seguire e guidare il percorso degli studenti in reparto, eppure quegli audio – pubblicati da L’Espresso e Corriere ...

Dopo aver identificato i due,uomini in divisa hanno arrestato il 45enne , residente a Foligno, ... ←, accuse degli specializzandi della Scuola di Neurologia: i giovani medici ...E' fondamentale per la Provincia di, nello svolgimento delle funzioni proprie, operare per ...la scuola deve svolgere sul territorio anche attraverso una programmazione condivisa con tutti...Le molisane hanno un roster giovane che può contare su diversi elementi che militano anche nella formazione di A1, tra cui la nostra ex Emma Giacchetti, passata in estate con il sodalizio molisano. Un ...(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - Insulti agli specializzandi e violazioni ... Che ha inviato una mail con gli audio a diversi soggetti, tra cui il rettore dell'Ateneo, il direttore generale dell'Azienda ...