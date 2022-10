PERONI TOP10 | IV TURNO | SUCCESSO NEI POSTICIPI PER FIAMME ORO | ROVIGO E PADOVA

Leggi su seriea24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma – Si sono disputati quest’oggi idomenicali del quartodel. LeOro lasciano il Quaggia di Mogliano con un nettosulla formazione di casa; pesante il passivo per il XV di Salvatore Costanzo: 45 a 20. Il XV cremisi incassa 5 punti e scavalca Viadana e Valorugby portandosi al primo posto della classifica. All’Albonico di Torino campioni in carica del Petrarca a valanga sulla formazione universitaria: 91 a 0. Superiorità e vittoria schiacciante del Petrarcache porta a casa il massimo e recupera fiducia dopo la sconfitta subita in casa la settimana scorsa ad opera di Colorno. Al Battaglini dila Femi-CZ lascia a 0 Transvecta Calvisano e conquista 5 punti portandosi in terza posizione al ...