Agenzia ANSA

... altre hanno deciso di uscire, almenoquesto, dai portali online e affidarsi solamente alla vendita diretta. Comunque, nel prossimo week end si registrerà un notevole movimento di turisti ...... altre hanno deciso di uscire, almenoquesto, dai portali online e affidarsi solamente alla vendita diretta. Comunque, nel prossimo week end si registrerà un notevole movimento di turisti ... Per Ponte 1 novembre 5 milioni pernottamenti, +1,2 mln su 2021 - Ultima Ora Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...Il bel tempo che accompagna l'Italia da settimane potrebbe lasciarsi dopo il ponte di Ognissanti, ma fino al 1° novembre il clima sarà favorevole da Nord a Sud. Dal 3 novembre dovrebbero tornare le pi ...