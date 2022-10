Per chi vuole farsi sorprendere da un film fuori norma

(Di venerdì 28 ottobre 2022) LA STRANEZZAGenere: dramma farsesco (o farsa drammatica)Regia: Roberto Andò. Con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Renato Carpentieri, Luigi Lo Cascio, Angela Finocchiaro, Paolo Briguglia, Fausto Russo Alessi, Galatea Ranzi, Tiziana Lodato Ficarra e Picone nel“La stranezza” di Roberto Andò (foto di Lia Pasqualino). Leggi anche › “Incastrati”, la prima serie di Ficarra e Picone è su Netflix: omicidi e comicità vanno a braccetto › Toni Servillo: per il New York Times è uno dei migliori attori del ventunesimo secolo Nel 1920, Pirandello torna in Sicilia per festeggiare gli ottant’anni di Verga, ma la notizia della morte della sua vecchia balia lo costringe a modificare i ...

