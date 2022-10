Pensate di sapere proprio tutto sullo chef più affascinante della tv italiana? Sapevate | per esempio | che voleva farsi prete? Ecco un buon testo dove ripassare

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sei stelle Michelin non capitano a molti. Carlo Cracco, 57 anni, è uno dei fortunati – e bravi, diciamolo pure, perché non di sola fortuna si tratta – ad essersi meritato un cielo professionale pieno di stelle. E di soddisfazioni. Carlo Cracco, tra vita privata, tv e cucina guarda le foto La svolta nella sua vita arriva quando, giovanissimo – aveva solo 21 anni – comincia a collaborare con un mitocucina, Gualtiero Marchesi, nel 1986. Carlo Cracco e Gualtiero Marchesi «Marchesi è stato il faro, la persona che più di ...

NerdPool

... nel cast anche la figlia di Tim Allen LEGGI: The Santa Clauses: la prima immagine ufficiale della nuova serie tv Cosadel poster e del trailer di The Santa Clauses Fatecelocon un ...Cosa neVi piacerebbe vedere Henry Cavill tra le fila del Marvel Cinematic Universe Fatecelonei commenti! Star Wars: Tales of the Jedi, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie Disney+