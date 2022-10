Pd | Letta | fra opposizioni c' è stampella a maggioranza

... mentre c'è il passaggio di consegne dal governo Monti a quello, viene varato un bonus per ...le due interpretazioni ci passa il mare. Con gli imprenditori che annegano nel mezzo. E i ......un manifesto di valori e dei principi e far sì che poi immediatamente dopo ci si confrontigli ... Lo ha detto il segretario Pd, Enrico, nella sua relazione alla direzione del partito, in corso ...L'obiettivo è "a gennaio avere l'opportunità di elaborare un manifesto di valori e dei principi e far sì che poi immediatamente dopo ci si confronti fra gli aderenti per votare i candidati e le candid ..."Saremo sempre disponibili a coordinarci con le altre opposizioni, ma non a farci prendere in giro o a inseguire chi ha altre agende, quella parte di opposizione che ha già spostato le tende accanto a ...