Pattinaggio artistico | Skate Canada 2022 | Schizas in testa dopo lo short | gara apertissima

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Cominciano le competizioni al Paramount Fine Foods Center di Mississauga (Ontario), impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix-2023 di. Nella prova inaugurale, loprogram individuale femminile, a portarsi inalla classifica di una classifica davvero cortissima è stata la padrona di casa Madeline. La canadese è stata una delle poche a confezionare una prestazione positiva in ogni suo aspetto, inaugurando la performance con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e atterrando un buon triplo rittberger singolo. Completando poi il pacchetto dei salti con il doppio axel l’atleta ha guadagnato 67.90 (36.44, 32.46), ...

Non a caso, il suo amore per lo sport lo ha portato da giovane, a vincere il premio regionale di. Dagli anni 90, inizia la sua carriera al giornale Rai come inviato di politica ...Un nuovo capitolo del caso della stella delrusso, Kamila Valieva. Il presidente dell'agenzia mondiale antidoping (Wada) Witold Banka ha avvertito l'agenzia antidoping russa (Rusada) di avvalersi del diritto di portare il ...Sulmona,28 ottobre L’Abruzzo da sempre terra a vocazione rotellistica tra le probabili sedi della manifestazione mondiale La Fisr, oltre al medagliere 2022, punta con Sport e Salute ad organizzare nel ...Kamila Valieva, la Wada pronta a trascinare il caso al Tas. Ecco le ultime sul caso di doping della pattinatrice russa ...