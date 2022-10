Pattinaggio artistico a rotelle | World Skate Games 2022 | Tarlazzi-Lucaroni dominano lo short delle coppie | nella danza avanti Ana e Pedro Walgode

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Brillano leazzurre allo Youth Olympic Park di Buenos Aires (Argentina), teatro in questi giornigare diai, la maxi rassegna multisport che racchiude in un solo luogo tutte le rassegne iridatediscipline rotellistiche affiliate alla Federazione Internazionale. Dopo il primo segmento i nostri ragazzi hanno ben figurato, dominando totalmente nell’e difendendosi. Proprioprima specialità i grandi protagonisti sono stati i fenomeni Rebecca-Luca, i quali hanno mandato in tilt il pubblico presente con una ...

Ma attenzione a Rinka Watanabe : la nipponica, sesta con 62.78 (32.47, 30.13) a causa di un triplo axel e di un triplo toeloop (in catena con il triplo lutz) chiamati sottoruotati, ha infatti i punti ...Non a caso, il suo amore per lo sport lo ha portato da giovane, a vincere il premio regionale di. Dagli anni 90, inizia la sua carriera al giornale Rai come inviato di politica ...Sulmona,28 ottobre L’Abruzzo da sempre terra a vocazione rotellistica tra le probabili sedi della manifestazione mondiale La Fisr, oltre al medagliere 2022, punta con Sport e Salute ad organizzare nel ...Kamila Valieva, la Wada pronta a trascinare il caso al Tas. Ecco le ultime sul caso di doping della pattinatrice russa ...