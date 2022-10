La Gazzetta dello Sport

Se l'eroe di Zagabria si chiama Matteo Gabbia - uno che aveva la valigia pronta in estate, per sfuggire a un possibile destino da quinto centrale della rosa rossonera - beh, un motivo ci sarà. Anche ...Morte di Luana D'Orazio, ledella madre Per la signora Emma Marrazzo ed ovviamente la vita ... Al vaglio del giudice anche la posizione del tecnico Mario Cusimano , che però non ha chiesto... Parole, riti, fiducia, responsabilità: così Pioli ha cementato il gruppo Milan I delitti del mostro di Firenze, i massacratori del Circeo e i riti iniziatici di alcuni ambienti dell'estrema destra potrebbero essere lo scenario nel quale si è consumato il ...È il codice, sanguigno e appassionato, dell'estrema destra italiana. Le parole, tra gesti e scatti e riti, vengono spiritualizzate dalla lettera maiuscola: Italianità, Patria, Famiglia, Nazione, ...