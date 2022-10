Pace in Ucraina? Vedi Churchill Contante? Vedi Bankitalia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Al direttore - Liberoin libero stato.Michele Magno “Un aumento della quota di transazioni in contanti determinerebbe, a parità di condizioni, un incremento dell’incidenza dell’economia sommersa; quest’ultima sarebbe cresciuta anche a seguito dell’innalzamento della soglia di uso delda 1.000 a 3.000 euro, in vigore dal 2016 con l’obiettivo di sostenere la domanda. Sebbene le metodologie adottate presentino alcuni limiti, il lavoro mostra che le restrizioni all’uso delpossono essere efficaci nel contrasto all’evasione fiscale” (, 2021). Al direttore - Durante il dibattito sulla fiducia, Giorgia Meloni è stata accusata di non aver parlato di, nelle comunicazioni. Il presidente del Consiglio, nella replica al Senato, non ha compiuto nessuna ...

East Journal

...che fatica a sentire che sulla guerra e sulladecideranno gli ucraini. "Certo, va rispettata la loro volontà ma meglio dire che decide la comunità internazionale nell'interesse dell'. ...L'idea che siano gli Stati Uniti, la Nato, l'Europa, e insomma ciascuno di noi a dover lavorare per imporre all'lache a noi sembra più giusta e conveniente, cioè la resa, è in effetti ... L'OPINIONE: Ucraina, perché mi spaventa la pace La pace è sempre possibile!». Questa crisi ucraina che oramai dura da diversi mesi ha decisamente bisogno di una soluzione diplomatica alla quale le Ong internazionali, aderendo alle manifestazioni ...La manifestazione per la pace in programma oggi, venerdì 28 ottobre, con inizio alle ore 11.00 in piazza del Plebiscito ...