Pablo Marì operato | il Dottor Chiara | “fondamentale la massa muscolare”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Arrivano buone notizie sulle condizioni di, il difensore del Monza accoltellato in un centro commerciale ad Assago. Il gravissimo episodio si è verificato nella giornata di ieri, il calciatore si trovava in compagnia della moglie e del figlio. E’ stato raggiunto da una coltellata alla schiena ed è stato subito trasportato in ospedale. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, l’aggressore è stato fermato dall’ex calciatore Massimo Tarantino. Lo spagnolo non è mai stato in pericolo di vita e nella giornata di oggi è stato sottoposto ad intervento ai muscoli della schiena. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni disono arrivate dal professore Osvaldo: “adesso il giocatore non si deve mettere sotto sforzo in modo importante. Il giocatore era tranquillo e felice di aver ...