Pablo Marì è fuori pericolo | la prima FOTO dall’ospedale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Arrivano buone notizie su, il calciatore del Monza accoltellato in un centro commerciale di Assago. L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì, il difensore si trovava in un supermercato in compagnia di moglie e figli. Il grave gesto è stato effettuato da un uomo di 46 anni con problemi psichici, il bilancio è di un morto e quattro feriti. Lo spagnolo è stato operato oggi ai muscoli della schiena e dovrà rimanere lontano dal campo di calcio per almeno tre mesi. Lo stesso calciatore ha pubblicato lae ha aggiornato sulla situazione. “Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di affetto e sostegno che stiamo ricevendo. Siamo vicini ...