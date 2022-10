Pablo Marì | da Monza ad Assago | ecco perché era in quel supermercato

Leggi su corriere

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il difensore e la spesa per l’arrivo dei genitori dalla Spagna.ha scelto la zona sud di Milano: i giochi per il figlio, le provviste alimentari. «Se non fosse stato un atleta sarebbe morto». E lui su Instagram: «Sto bene, grazie per l'affetto»