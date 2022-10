Pablo Marì accoltellato | Monza-Bologna si gioca | la decisione della Lega

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il mondo del calcio è rimasto sconvolto ieri sera, alla notizia dell’accoltellamento di, difensore del, nell’aggressione al Centro Commerciale di Assago. Un signore di 46 ha selezionato con cura un coltello nel punto vendita Carrefour del Centro Commerciale e ha iniziato a correre, urlando, accoltellando persone a caso. Tra queste, anche, sopravvissuto e operato questa mattina per la ricostruzione dei muscoli colpiti. Il, come dichiarato dall’ad Galliani ai media, ha chiesto di rinviare la partita di lunedì colpoichè tutti itori sono sotto shock. A quanto emerge, però, sembra che ilnon sia d’accordo, poichènon è in pericolo di vita ...