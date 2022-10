Pablo Marì accoltellato | il Monza chiede il rinvio del match col Bologna

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilha chiesto ildella partita contro ilin programma lunedì 31 ottobre alle 20:45 dopo l’accoltellamento subito da. Il giocatore biancorosso dovrebbe restare in osservazione per 2/3 giorni prima di essere dimesso. A spiegare la posizione della società ci ha pensato Adriano Galliani: “Abbiamo chiesto inperché la squadra è sotto shock”, ha detto il dirigente. SportFace.

MONZA - In tarda mattinata all'ospedale Niguarda di Milano, è stato eseguito l'intervento chirurgico per suturare i muscoli della schiena di, il difensore del Monza , che ieri sera è stato accoltellato con altre persone all'interno del supermercato di un centro commerciale di Assago. Lo spagnolo dovrebbe stare in osservazione ...Tra gli altri quattro feriti , tutti fuori pericolo di vita, anche il calciatore del Monza: era con suo figlio tra gli scaffali quando ha raccontato di aver sentito un forte crampo alla ...