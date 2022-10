(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) - Tra gli anticipi che aprono la dodicesima giornata diA si disputerà sabato alle 15:00 sul prato del Maradona Napoli-Sassuolo. Gli uomini di Spalletti vengono da 12 vittorie consecutive tra campionato e coppe europee e non vogliono interrompere la striscia positiva di risultati. Secondo i dati analizzati dall'Osservatorio(www..it) il 90% degli appassionati si aspetta una vittoriadei padroni di casa, mentre gli avversari sono dati vincenti al 7%. Solo il 3% dei tifosi è convinto invece che le due squadre pareggeranno. I risultati esatti più giocati sono il 3-1, il 2-0 e il 2-1. L'attaccante partenopeo Osimhen potrebbe sbloccare la partita, insieme ai compagni di squadra Kvaratskhelia e Politano. La giornata di sabato si conclude con il match delle 20:45 a San Siro: l'Inter sfiderà la Sampdoria. Umore ...

Adnkronos

OsservatorioL'Osservatorionasce in seno adcon l'obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali ...L'Osservatorioha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi sulle sfide delle squadre italiane impegnate nella terza giornata di fase a gironi di Champions League , in ... OSS. EUROBET: Serie A, le prime della classe non perdono il passo. F1, a Città del Messico Verstappen resta il grande favorito Roma, 14 ottobre 2022 - Dopo l’agrodolce turno infrasettimanale dedicato alle Coppe Europee, si riparte con la decima giornata di Serie A: tra gli anticipi di sabato, il Derby della Mole Torino-Juvent ...Dopo l’agrodolce turno infrasettimanale dedicato alle Coppe Europee, si riparte con la decima giornata di Serie A: tra gli anticipi di sabato, il Derby della Mole Torino-Juventus alle ore 18:00. Entra ...