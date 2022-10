ilmessaggero.it

Subito ha dato l'allarme al numero unico d'emergenza 112, ma al loro arrivo i soccorritori del 118, intervenuti con i carabinieri di, hanno potuto soltanto constatare il decesso, avvenuto ...I guitti si preparano alla scena Jesi, ancora Senigallia, Ancona,, Bevagna : la fortuna è ... Se non che, purtroppo o per fortuna, "Alfieri eraprima che il D. iniziasse a calcare ... Osimo, morto in casa a 46 anni. L'uomo non andava al lavoro da giorni, la madre allarmata dai colleghi A 46 anni si è spento Sturani, rappresentante di materiale edile ad Osimo E' toccato alla madre fare la scoperta choc. L'uomo, 46 anni, non si presentava da un paio di giorni agli appuntamenti di lavo ...OSIMO - È toccato all’anziana madre compiere la drammatica scoperta. Era da un paio di giorni che i colleghi non lo vedevano al lavoro e non rispondeva al cellulare, dunque ieri ...