Orlando | “Mi auguro costituente vera | aperta a chi non la pensa come noi | non cambi di correnti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Noi dobbiamo discutere agenda dell'opposizione. Ma in generale lavorare l'identità del Partito. Voglio unaseriaanche a persone che non lanonoi, non per muovere pezzi di classe dirigente da una parte all'altra.” Lo ha dichiarato Andreaesponente del Partito Democratico entrando nella Sede del Pd in Via delle Fratte per la Direzione del Partito a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev