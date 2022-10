Operato Pablo Marì | Galliani “Chiesto il rinvio di Monza-Bologna”

MONZA - Il Monza dopo i terribili fatti di Assago, che hanno visto coinvolto pure il difensoreMarì , ha chiesto in rinvio della partita di lunedì contro il Bologna alla Lega Serie A. "......Dopo la tanta preoccupazione, finalmente una buona notizia dall'ospedale Niguarda:Marìe sta beneFinalmente arrivano notizie confortanti dall'ospedale Niguarda di Monza, dove in queste ore è stato trasportato in codice gialloMarì. Il difensore spagnolo è stato ...L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha raggiunto l'ospedale Niguarda di Milano per stare vicino a Pablo Marì, operato questa mattina per ricostruire due muscoli lesionati dalla ...MILANO (ITALPRESS) – E’ terminata l’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto Pablo Marì all’ospedale Niguarda di Milano. Il difensore spagnolo del Monza è stato accoltellato ieri sera da un foll ...