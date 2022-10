Operato Pablo Marì | Galliani “Chiesto il rinvio di Monza-Bologna”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – E’ terminata l’operazione chirurgica a cui è stato sottopostoall’ospedale Niguarda di Milano. Il difensore spagnolo delè stato accoltellato ieri sera da un folle all’interno dell’ipermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. L’intervento odierno ha previsto “la sutura delle ferite, non profonde”, riportate alla schiena dal calciatore. “Gli specialisti della Chirurgia Generale- Trauma Team dell’Ospedale Niguarda di Milano hanno effettuato stamattina l’intervento di ricostruzione dei due muscoli lesionati sulla schiena di– si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal Niguarda -. L’intervento è andato bene e si prevede un ricovero ospedaliero di due o tre giorni. Dopo le dimissioni, il calciatore potrà iniziare un percorso di ...

