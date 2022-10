Onu | per salvare il clima ogni frazione di grado conta

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) - La COP27 chiamata a stringere sulle emissioni di CO2. Tiene banco infatti il report delle Nazioni Unite, secondo cui gli impegni assunti dai governi, dopo progressi "tristemente inadeguati", lungi dal diminuirla, causeranno un aumento della temperatura di 2,8 gradi Celsius nel corso del secolo. I rappresentanti di tutto il mondo si incontreranno dal 6 al 18 novembre ai colloqui suldella COP27 in Egitto per cercare di limitare il riscaldamento al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e idealmente a 1,5°C, un obiettivo che richiede l'abbattimento del 45 per cento delle emissioni entro i prossimi otto anni.