(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ statacon una, lauccisa lo scorso primo febbraio nel mini appartamento del suo assassino, 31enne Elpidio D’Ambra, sotto processo davanti alla Corte di Assise di Napoli (presidente Concetta Cristiano). A confermarlo, oggi, durante l’udienza del processo, è stato il maresciallo dei carabinieri che entrò nella casa dove avvenne il delitto. D’Ambra, che venne riconosciuto, identificato e poi fermato dalla Polizia nell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, a Napoli è stato anche sottoposto a una perizia, in carcere che lo ha ritenuto sano di mente. Nel corso dell’udienza è anche emerso che D’Ambra venne arrestato in Spagna per violenza domestica. Il sottufficiale dell’arma ha descritto ai giudici i luoghi del delitto, dove ha ...

anteprima24.it

... da subito indicato come il probabile assassino della povera, che per ore però non diedero ... dove l'uomo si era recato già una decina di minuti dopo aver commesso l'. Grazie a quel video, ...Colpo di scena nella seconda udienza in corte di assise per l'diAlfieri , la ventiduenne di Grumo Nevano strangolata nel cortile della sua abitazione dal reo confesso Elpidio D'Ambra , poi arrestato 48 ore dopo l'atroce delitto. La perizia ... Omicidio Rosa Alfieri, la 23enne strangolata con una federa Colpo di scena nella seconda udienza in corte di assise per l’omicidio di Rosa Alfieri, la ventiduenne di Grumo Nevano strangolata nel cortile della sua abitazione dal reo confesso ...Sedici anni e 8 mesi a Christian Ottavi per omicidio volontario e tentato omicidio: due anni fa ammazzò Mirko Congera e ferì alla gola la sua fidanzata nella loro casa alla Querce. E’ ancora in ...