Omicidio ragazza nel Cosentino | arrestato non risponde a Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, davanti al Gip di Cosenza, Maurizio Abate, l'ex poliziotto cinquantenne arrestato martedì scorso con l'accusa di avere ucciso nel 2005 a Montalto Uffugo ...Ma cosa si nasconde dietro Mahek Bukhari è unadi 23 anni inglese, famosa soprattutto su ... Mamma e figlia, infatti, lo scorso febbraio erano state accusate distradale , dopo la ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere, davanti al Gip di Cosenza, Maurizio Abate, l'ex poliziotto cinquantenne arrestato martedì scorso con l'accusa di avere ucciso nel 2005 a Montalto Uffugo L ...Cosenza - Gli avvocati Marco Facciolla e Francesco Muscatello, difensori di fiducia dell’ex poliziotto Maurizio Mirko Abate, arrestato per l’omicidio di Lisa Gabriele, rendono noto che in sede di ...