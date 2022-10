Nuovo bonus da 800 euro per alcune categorie di genitori | requisiti e come funziona

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022)fino a 800per idivorziati, ecco le regole per ottenerlo. Il decreto è stato pubblicato lo scorso 26 ottobre sulla Gazzetta ufficiale con la “Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo perlavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”. Ad aver diritto alsono iseparati o divorziati che devono provvedere al mantenimento dei figli conviventi minorenni o maggiorenni con handicap grave. E che non hanno ricevuto l’assegno a causa dell’inadempienza dell’ex partner e genitore del figlio in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la ...