Nuova telefonata tra Meloni e Zelensky

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ancora una, dopo quella del 4 ottobre scorso, tra il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr. I due leader, a fatto sapere Palazzo Chigi, si sono sentito oggi.tra. Il presidente ucraino ha invitato la premier ha recarsi in visita a Kievnel corso dellacon, ha reso noto Palazzo Chigi, ha rinnovato “il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l’impegno dell’Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione della Federazione Russa ai danni ...