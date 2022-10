Nuoto | Li Bingjie stabilisce il nuovo record del mondo dei 400 sl in vasca corta!

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Acque decisamente agitate nei campionati cinesi incorta di scena a Pechino. Li, infatti, è stata protagonista di una prestazione sensazionale nei 400 stile libero donne. La classe 2002 ha infatti siglato ildeldella distanza. L’atleta cinese infatti ha coperto le sedici vasche (da 25 metri) in 3:51.50, migliorando il primato mondiale precedente detenuto dall’australiana Ariarne Titmus (3:53.92). Una prestazione straordinaria e particolare anche per la gestione gara dal momento che l’asiatica si è esibita in una prova in negative-split (1:55.88 – 1:55.42). Li, già bronzo alle Olimpiadi di Tokyo in questa specialità e oro a Cinque Cerchi nella staffetta 4×200 sl, ha mostrato chiari segnali di vitalità, confermandosi grande interprete della ...