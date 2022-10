Nota del Governo | Giorgia Meloni va chiamata il Signor presidente del Consiglio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Giorgia Meloni va‘ildel’. E’ quanto si legge in una comunicazione firmata dal segretario generale della presidenza del, Carlo Deodato, inviata a tutti i ministri del nuovodi centrodestra. Il testo rimbalzato sui social è stato postato anche dallo spin doctor Claudio Velardi, ex consigliere di Massimo D’Alema a palazzo Chigi. ”Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per ildeldei Ministri è: ‘Ildeldei Ministri, On. Giorgia Meloni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

