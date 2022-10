“Non ce la faccio” UeD | Federica Aversano crolla | prima gli insulti | poi le lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Uomini e Donne,indopo le parole di Armando Incarnato. Tutto è successo dopo che Maria De Filippi ha mandato in onda la suaesterna con Giuseppe, l’ex cavaliere che si è esposto per conoscerla. Un’esterna che ha mandato su tutte le furie Federico che ha tuonato contro la tronista. “Tu sei una bella attrice. Hai detto che sei stata bene con me e poi nell’esterna con Giuseppe hai detto che nessuno ti ha colpito. Dici ‘A’ e poi ‘B’. L’altra volta sono stato zitto e oggi parlo io. Torno a casa con un pensiero positivo e poi mi lasci a casa una settimana”. Un’accusa bella e buona con Armando che ha voluto dire la sua. “Il percorso dinon lo sto capendo, le sue mi sembrano uscite ‘tanto per’. Non ti possono piacere tutti. Ha ragione Federico. Fai le cose ...