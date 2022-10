Nikita Pelizon risponde alle accuse social della madre

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Durante la puntata di ieri sera, giovedì 27 ottobre 2022, del Grande Fratello Vip 7,ha avuto modo di vederee frecciatineche suaha condiviso su Facebook e che, chiaramente, erano indirizzate proprio a lei. Come ha risposto la mo? Lo scopriamo subito in questo nuovo articolo. GF Vip 7, la mamma die le frecciatinealla figlia: come ha risposto laIn diretta al GF Vip 7,ha deciso dire apertamente ed in maniera molto tranquilla a sua. Laha spiegato che con la sua mamma c’è sempre stato un rapporto di questo tipo: la donna, piuttosto che parlare direttamente con sua figlia, ...