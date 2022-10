Newcastle | pronto il rinnovo per l'mvp stagionale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilvola e lo fa sulle ali di Miguel Almiron. Il paraguaiano ha già messo a referto 6 gol in 12 partite e ha un contratto in...

TUTTO mercato WEB

Il giocatore che ha rapito tutti in Europa èa cambiare aria già durante il prossimo calciomercato invernale. Servono tanti soldi e alla ...Park erano presenti anche gli uomini del. ......Manchester United e ilconfermano le problematiche della squadra inglese, ad agevolare la possibile partenza di Conte è il contratto in scadenza a giugno 2023. Il Tottenham sarebbe... Almiron stella del Newcastle. Pronto il rinnovo del contratto per il fantasista paraguaiano Il giocatore che ha rapito tutti in Europa è pronto a cambiare aria già durante il prossimo calciomercato invernale ...Il ricco e ambizioso Newcastle sogna in grande ed è pronto a continuare a fare investimenti anche nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto.