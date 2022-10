National Defense Strategy | tra Usa e Cina i destini del mondo

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “La sfida più completa e seria alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti è lo sforzo coercitivo e sempre più aggressivo della Repubblica popolare cinese di rimodellare la regione indo-pacifica e il sistema internazionale per soddisfare i suoi interessi e le sue preferenze autoritarie”. Il virgolettato è riportato nella nuovache l’amministrazione Biden ha reso pubblica giovedì 27 ottobre ed è l’ennesimo passaggio chiarificatore di quanto gli Stati Uniti percepiscano profonda la sfida cinese. Ancora: Pechino “cerca di minare le alleanze statunitensi e le partnership di sicurezza nella regione indo-pacifica e sfruttare le sue crescenti capacità per costringere i suoi vicini e minacciare i loro interessi”. Sembra una descrizione perfetta di cosa sta accadendo al porto cambogiano di Ream, per esempio, e in altri ...