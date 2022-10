(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Meloni ha rotto il tetto di cristallo, ma il patriarcato ha ripreso totalmente il potere. Ci attacchiamo alla guerra dei pronomi, ridotti al pettegolezzo social, mentre il mondo è in fiamme”. Intervista con Huffpost

Natalia Aspesi: "Smettiamo di illuderci: noi donne ci detestiamo" Le faccio accenno alla polemica sul fatto che Giorgia Meloni abbia scelto di farsi chiamare "il presidente del Consiglio", al maschile, ma Natalia Aspesi mi ferma subito: "Il mondo sta andando in ...Mi riferisco al cazziatone garbato che lei ha fatto a un Pd che si è perso dietro le identità di genere o decreto Zan (è prioritario Cambierebbe di botto l'atteggiamento di molte persone! Suvvia, ...