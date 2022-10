Nasce Dispensa Re-Store | la bottega solidale dove si fa la spesa gratis

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Bergamo. E’ stata inaugurata giovedì 27 ottobre laRe-, nuovacircolare di via Ercole Mozzi 6, in città, in cui sarà possibile fare la, composta esclusivamente da eccedenze alimentari, in modo gratuito. Il progettocon un triplice obiettivo: sensibilizzare tutta la cittadinanza alla lotta allo spreco alimentare, sostenere le famiglie e le persone che fanno più fatica ad arrivare alla fine mese, come i cosiddetti working poors, e creare, infine, una “scuola” di commessi e magazzinieri per persone con disabilità e altro tipo di fragilità che possano poi essere inserite nelle categorie protette della grande distribuzione organizzata. LaRe-infatti, sarà aperta a tutti, il lunedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 19.30, a ...

