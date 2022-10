Napoli | Spalletti cambia il centrocampo per il Sassuolo Torna Kvaratskhelia | fuori Simeone

Commenta per primo Dopo il turno di coppe europee, la Serie A torna in campo per la 12esima giornata. si parte con la sfida tra il lanciatissimodie il Sassuolo di Dionisi , sabato alle 15. Alle 18 tocca alla Juve , impegnata al Via del Mare contro il Lecce, mentre in serata l'Inter ospita a San Siro la Samp del grande ex ...Calcio- Secondo Sky Sport dovrebbero essere sei le novità di Lucianonella formazione che domani scenderà in campo contro il Sassuolo allo stadio Maradona alle ore 15. In difesa si rivedrà ...Le dichiarazioni in diretta radiofonica circa mister Sarri conducono sicuramente a riflettere sia lui che i tifosi ...Il Mondiale è sempre più vicino. Ci sono alcuni giocatori del Napoli che sono sicuri di andare in Qatar, mentre altri due ci sperano ancora.