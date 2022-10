Napoli-Sassuolo domani in tv | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ildi Spalletti ospita al Maradona ildi Dionisi nella dodicesima giornata della. I partenopei, al comando della classifica, andranno a caccia dei tre punti per non rischiare di essere agganciati dal Milano, mentre i neroverdi vogliono la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Verona. Appuntamento, sabato 29 ottobre, alle ore 15. La partita verrà trasmessa insu Dazn. SportFace.

...00 Speciale: W Sabatini - Salernitana Miracle ore 13:30 Rubrica: Day Off - Alessandro Bastoni ore 14:00 Rubrica: Linea Diletta - Luciano Spalletti ore 14:50 Serie A:vs(diretta ...... presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo' a Televomero, ha parlato della vittoria delcontro i Rangers e del prossimo impegno di campionato contro il: Mandarini sulTutte ...Probabili formazioni Napoli Sassuolo, diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per Spalletti e Dionisi verso la partita di Serie A.In casa Juventus Agnelli potrebbe pensare a una svolta nella prossima stagione e starebbe valutando al ritorno di Antonio Conte In casa Juventus Agnelli potrebbe pensare a una svolta nella prossima st ...